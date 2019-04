Horror-Crash fordert drei Tote in Oberösterreich

Ein tödlicher Verkehrsunfall mit mehreren Todesopfern hat sich zwischen Linz und Wels auf der Wiener Bundesstraße (B1) ereignet. Nach Angaben der Sicherheitsdirektion Oberösterreich starben in dem Unfall am Sonntagabend bei Hörsching (Bezirk Linz-Land) drei Menschen, mehrere andere wurden verletzt.



Nähere Angaben zum Vorfall konnte die Polizei der APA in der Nacht auf Montag noch nicht machen. Ein Fotograf, der im Anschluss an das Unglück vor Ort gewesen war, teilte der APA mit, dass kurz vor 19.30 Uhr ein aus Richtung Linz kommender Pkw aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal gegen ein entgegenkommendes Auto geprallt war. Dabei wurden ein Mann, eine Frau und ein Jugendlicher getötet. Weiters seien vier Menschen verletzt worden.

© Laumat.at/Matthias Lauber