Absturz in Ebenseer Tropfsteinhöhle beim Bau einer Höhlenbrücke

Rettungshubschrauber konnte wegen Nebel nicht hinfliegen.

Ebensee. Ein 46-Jähriger ist am Donnerstag in der Gassel-Tropfsteinhöhle in Ebensee (Bez.Gmunden) drei Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Der Mann war mit einem Kollegen damit beschäftigt gewesen, eine Brücke in der Höhle zu bauen, als sich eine Stütze löste, berichtete die Polizei. Die Rettungsaktion gestaltete sich aufgrund des Schlechtwetters schwierig.

Warum die Stütze versagt hat, ist noch nicht geklärt. Der ehrenamtliche Höhlenarbeiter konnte sich mit Hilfe seines Kameraden ins Freie und zu einer Hütte schleppen. Dann setzten die beiden einen Notruf ab.

Wetterbedingt war in der Nähe allerdings keine Hubschrauberlandung möglich. Bergretter und Alpinpolizisten transportierten den Schwerverletzten daher zuerst rund 250 Höhenmeter talwärts aus der Nebelzone. Dann wurde er vom Rettungshubschrauber ins Salzkammergut Klinikum Gmunden geflogen.