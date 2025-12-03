AK-Check: So viel kostet ein Skitag in Oberösterreich wirklich

Die AK OÖ zeigt massive Preisunterschiede beim Skifahren in OÖ.

OÖ. Die AK Oberösterreich hat die Skipasspreise der Saison 2025/26 in acht beliebten Skigebieten verglichen – mit deutlichen Unterschieden. Am günstigsten fährt man am Sternstein: Erwachsene zahlen 46 Euro, Kinder 28 Euro, Senioren fahren um 43 Euro pro Tag; eine vierköpfige Familie kommt auf 148 Euro. Ebenfalls preiswert sind der Kasberg und der Feuerkogel, wo Online-Tickets für Erwachsene 54 bzw. 55 Euro kosten. Kinder fahren am Kasberg um 25,50 Euro, die günstigste Jugendkarte gibt’s am Feuerkogel um 39,50 Euro.

Seit 2024 wurden die Fixpreise um fünf Prozent angehoben. In Hochficht, Wurzeralm und Hinterstoder gelten dynamische Preise, die sich je nach Zeitpunkt, Nachfrage und Wetter ändern – birgt aber das Risiko fehlender Rückerstattung bei Ausfall. Saisonkarten wie die Sunny Card (721 Euro) oder die Snow and Fun Card (769 Euro) bieten Alternativen für Vielnutzer und für Familien, die durch die Karte sehr günstig fahren. Auch Tourengeher zahlen je nach Gebiet zwischen 12 und 16,50 Euro.