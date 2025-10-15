Aktiengeschenk stärkt Mitarbeiterbeteiligung der Oberbank

Bereits zum achten Mal in Folge hat die Oberbank Aktien an ihre Mitarbeiter verteilt – im Gesamtwert von 10,5 Millionen Euro.

OÖ. Mit der achten Zuteilung im Rahmen der Mitarbeiterstiftung steigt der Anteil der Belegschaft an der Oberbank erstmals auf über 5 Prozent. Rund 2.600 Mitarbeiter erhalten Aktien im Wert von bis zu 4.500 Euro, unabhängig von ihrer Position. „Damit leisten wir einen Beitrag zur finanziellen Unabhängigkeit unserer Mitarbeiter und stärken zugleich die Unabhängigkeit der Oberbank“, sagt Generaldirektor Franz Gasselsberger am Mittwoch in einer Aussendung.

Neben der Beteiligung wurde die Oberbank erneut als Leading Employer ausgezeichnet und zählt damit zu den besten 1 Prozent aller Arbeitgeber Österreichs.