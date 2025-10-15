Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Aktiengeschenk für Mitarbeiter.

Aktiengeschenk

Aktiengeschenk stärkt Mitarbeiterbeteiligung der Oberbank

15.10.25, 12:36
Teilen

Bereits zum achten Mal in Folge hat die Oberbank Aktien an ihre Mitarbeiter verteilt – im Gesamtwert von 10,5 Millionen Euro. 

OÖ. Mit der achten Zuteilung im Rahmen der Mitarbeiterstiftung steigt der Anteil der Belegschaft an der Oberbank erstmals auf über 5 Prozent. Rund 2.600 Mitarbeiter erhalten Aktien im Wert von bis zu 4.500 Euro, unabhängig von ihrer Position. „Damit leisten wir einen Beitrag zur finanziellen Unabhängigkeit unserer Mitarbeiter und stärken zugleich die Unabhängigkeit der Oberbank“, sagt Generaldirektor Franz Gasselsberger am Mittwoch in einer Aussendung.

Neben der Beteiligung wurde die Oberbank erneut als Leading Employer ausgezeichnet und zählt damit zu den besten 1 Prozent aller Arbeitgeber Österreichs.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden