ÖVP in der Stadt Salzburg bekommt neuen Obmann

Landesgeschäftsführer Stampfer löst Vizebürgermeister Kreibich an der Spitze der Stadtpartei ab.

Szbg. In der Stadt Salzburg kommt es zu einem Führungswechsel in der ÖVP. Das Präsidium hat am Dienstagabend ÖVP-Landesgeschäftsführer Nikolaus Stampfer als Stadtparteiobmann designiert. Er löst damit Vizebürgermeister Florian Kreibich ab, der seit dem Ausscheiden des früheren Bürgermeisters Harald Preuner geschäftsführender Obmann war. Über die Bühne gehen soll die Wachablöse im kommenden Februar beim ordentlichen Stadtkongress, informierte die ÖVP in einer Aussendung.

Die Nominierung Stampfers im Präsidium ist einstimmig erfolgt. Stampfer wird aber weiterhin Landesgeschäftsführer und Kreibich Mitglied der Stadtregierung bleiben. Der Vizebürgermeister war erst im Juli 2023 zum Stadtparteichef bestellt worden, als Preuner seinen Rückzug aus der Politik mit der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl im März 2024 ankündigte. Kreibich hatte es bei der Bürgermeisterwahl nicht in die Stichwahl geschafft. Stampfer ist seit 2014 in der Salzburger Volkspartei tätig. Er arbeitete zunächst im Landtagsklub und war Pressereferent der Partei, seit 2021 ist er Geschäftsführer der Landespartei.