Hofübergabe in der Salzburger Volkspartei: Edtstadler folgt Haslauer

Parteibasis wählt frühere Ministerin auf Landeskongress zur neuen Chefin - Eine Stellvertreterin und drei Stellvertreter - BILD GRAFIK VIDEO

In der Salzburger Volkspartei kommt es morgen, Samstag, zur offiziellen Hofübergabe und damit auch zu einem Generationenwechsel: Beim Landeskongress wird die frühere Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler von der Parteibasis zur Obfrau der Landespartei gekürt. Die 44-Jährige folgt auf Noch-Landeshauptmann Wilfried Haslauer, der seit 2004 an der Spitze der Salzburger ÖVP stand. Am kommenden Mittwoch wird Edtstadler dann im Landtag auch zur Landeshauptfrau gewählt.

Nach der Entscheidung im Jänner hat Edtstadler die Parteispitze schon am 1. Februar als geschäftsführende Obfrau übernommen. Die schwarze Basis wird den Führungswechsel am Samstag offiziell absegnen. Gleichzeitig erhält die neue Parteichefin eine Stellvertreterin und drei Stellvertreter: Landeshauptmann-Stellvertreter Stefan Schnöll (37), der eigentlich als Nummer 1 vorgesehen war, aber heuer zu Jahresbeginn aus familiären Gründen aus den Landeshauptmannsessel verzichtete, der frühere Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer (73), die Vizebürgermeisterin des WM-Ortes Saalbach-Hinterglemm, Sandra Hasenauer (41), und der Landesleiter der Salzburger Landjugend, Maximilian Aigner (24).