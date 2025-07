„All Night Long“-Tour: Jetzt wird’s heiß in Linz

Die weltberühmten Chippendales kommen im Oktober 2025 mit ihrer „All Night Long“-Tour nach Österreich. In fünf Städten sorgen sie mit neuen Choreografien und elektrisierender Energie für Furore.

Linz. Die Chippendales bringen 2025 mit ihrer brandneuen „All Night Long“-Tour heiße Stimmung nach Österreich. Fans können sich auf fünf unvergessliche Abende freuen: Am 3. Oktober in Salzburg, am 4. Oktober in Innsbruck, am 9. Oktober in Graz, am 10. Oktober in Linz und am 12. Oktober in Klagenfurt.

Mit atemberaubenden Choreografien, Akrobatik, Live-Musik und jeder Menge Charme verspricht die Männerrevue ein Spektakel der Extraklasse. Ob Junggesellinnenabschied oder Mädelsabend – das Event wird garantiert unvergesslich. Tickets sind erhältlich bei oeticket und unter www.kdschroeder.at.