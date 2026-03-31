Alleinerziehende in Linz sollen Wohnraum nach Wiener Vorbild bekommen

Die Politikerin Theresa Ganhör hat als AHS-Lehrerin Einblicke in den Lebensalltag von vielen Kindern.

Linz. In etwa 302.000 Haushalten in Österreich lebt ein Elternteil alleine mit Kindern. Dabei sind rund 85 bis 90 Prozent der Alleinerziehenden Frauen, die meist sowohl die Hauptverantwortung für die Betreuung der Kinder als auch für das Einkommen tragen.

„Alleinerziehende sind längst keine Randgruppe mehr, sondern eine wachsende Zielgruppe im Wohnbau. Eine zukunftsorientierte Wohnpolitik muss diese Familienform aktiv mitdenken“, fordert die Linzer ÖVP-Gemeinderätin Theresa Ganhör. Ein mögliches Vorbild sieht Ganhör in Wohnprojekten für Alleinerziehende, wie sie etwa in Wien umgesetzt wurden. Dort kombinieren Projekte wie das JUNO-Wohnprojekt leistbare Wohnungen mit Gemeinschaftsräumen, sozialer Vernetzung und einer familienfreundlichen Infrastruktur.

"Solche Modelle bringen zahlreiche Vorteile: gegenseitige Unterstützung im Alltag, etwa bei der Kinderbetreuung, mehr soziale Stabilität für Kinder sowie eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Gerade für Kinder von Alleinerziehenden ist ein stabiles Umfeld besonders wichtig“, erklärt Ganhör.