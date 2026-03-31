Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Kärnten
ahmad g.png

Ahmad G.

Villach-Attentat: Prozess steigt Ende Mai

31.03.26, 11:17 | Aktualisiert: 31.03.26, 12:42
Teilen

Ahmad G. werden terroristische Straftaten, Mord und versuchter Mord vorgeworfen. Der Prozess ist für 27. und 28. Mai angesetzt.

Der Prozess nach dem Terroranschlag von Villach wird in knapp zwei Monaten, am 27. und 28. Mai, am Landesgericht Klagenfurt über die Bühne gehen. Das teilte das Gericht am Dienstag mit. Dem Angeklagten, einem 23-jährigen Syrer, werden Mord, mehrfacher Mordversuch und terroristische Straftaten vorgeworfen. Er soll am 15. Februar 2025 in Villach auf Passanten eingestochen haben, ein 14-Jähriger starb, fünf Personen wurden teils lebensgefährlich verletzt.

Die Verhandlung wird an den beiden Tagen jeweils von 9.00 bis mindestens 16.30 Uhr in den Verhandlungssälen 10 und 29 über die Bühne gehen. Laut Angaben des Gerichts gelten für die Dauer des Geschworenenverfahrens besondere Sicherheitsvorkehrungen: Im gesamten Haus besteht demnach ein Verbot von Bild- und Tonaufnahmen. Auch Aufnahmen für Fernsehen und Radio sind unzulässig. Außerdem werden die Medien aufgefordert, keine am Prozess beteiligten Justizangehörigen namentlich zu nennen.

Medienvertreter und Zuhörer, die bei dem Prozess dabei sein möchten, müssen sich unter einem eigenen Link registrieren. Dafür wird unter anderem die Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises benötigt. Die Anmeldefrist endet am 27. April oder wenn das vorhandene Kontingent an Sitzplätzen erreicht wurde.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen