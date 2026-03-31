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Direktor Dieter Faltl, Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Obstbaumeister Christian Engel und Obstbaulehrer Bernhard Dirnberger 
© Jürgen Mück

Wein-Chef werden

Neuer Facharbeiterkurs startet im Herbst 2026 an Wein- und Obstbauschule Krems

31.03.26, 11:47 | Aktualisiert: 31.03.26, 13:54
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Die Landwirtschaftliche Fachschule (Weinbauschule) Krems bietet ab Herbst 2026 im Rahmen der Bauern- und Bäuerinnenschule (BBS) eine berufsbegleitende Ausbildung zur Facharbeiterin bzw. zum Facharbeiter in den Bereichen Weinbau und Kellerwirtschaft sowie Obstbau und Obstverarbeitung an.  

Der Lehrgang dauert eineinhalb Jahre, umfasst 500 Stunden und findet als Abendkurs statt – ideal für all jene, die ihre Qualifikation im zweiten Bildungsweg nachholen möchten. Die Ausbildung wird in Zusammenarbeit mit der Lehrlings- und Fachausbildungsstelle der NÖ Landwirtschaftskammer durchgeführt. „Wer einen landwirtschaftlichen Betrieb führt, trägt große Verantwortung – für die Familie, den Betrieb und die Region. Die Bauern- und Bäuerinnenschule gibt Menschen die Möglichkeit, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten formal anerkennen zu lassen, egal in welcher Lebensphase“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). „Das ist gelebtes lebenslanges Lernen und ein wichtiger Beitrag zu einer starken, modernen Landwirtschaft in Niederösterreich“, so Teschl-Hofmeister.

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