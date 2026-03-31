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Mit dem Zug zum Hallstättersee
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Ab 1. April

Morgen Start der Mobilitätsoffensive im Salzkammergut

31.03.26, 11:38
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Jeder Urlauber bekommt einen 11,50 Euro Zuschuss. 

. Das Salzkammergut setzt verstärkt auf umweltfreundliche Mobilität und bietet ab April Gästen attraktive Anreize, die Region bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erkunden. Diese „Mobilitätsoffensive Salzkammergut“ ist eine gemeinsame Offensive des Landes Oberösterreich und von Salzkammergut Tourismus Marketing. Gemeinsam unterstützen sie Urlauber mit einem Mobilitätsgutschein im Wert von 11,50 Euro pro Aufenthalt.  

Dieser Gutschein kann einfach über die wegfinder App eingelöst werden und beispielsweise für das beliebte Freizeit-Ticket OÖ verwendet werden. ). Für 26,50 Euro ermöglicht das Freizeitticket OÖ in Salzburg und OÖ unbegrenzte Fahrten mit Regionalzügen, Bussen, Stadtverkehren sowie Lokalbahnen von Stern & Hafferl. 

Besonders praktisch: Das Ticket gilt für bis zu zwei Erwachsene und maximal vier Kinder unter 15 Jahren. Auch Paare profitieren doppelt, da jede Person Anspruch auf einen eigenen Gutschein hat – somit können pro Aufenthalt bis zu zwei Freizeit-Tickets eingelöst werden. Die Gültigkeit beginnt von Montag bis Freitag ab  9  Uhr, an Wochenenden und Feiertagen ist das Ticket ganztägig bis 3 Uhr des Folgetages nutzbar.

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