Ast stürzt in Tiergarten Wels auf Kinderwagen

Über Verletzungen vorerst nichts bekannt - Baum galt als "stand- und bruchsicher"

Im Welser Tiergarten ist es am Donnerstag zu einem Unfall mit zwei Kindern gekommen. Ein Ast im Bereich des Spielplatzes fiel auf einen Kinderwagen, in dem sich die beiden Kleinen befanden. Ob sie verletzt wurden, war vorerst nicht bekannt, informierte die Stadt in einer Aussendung. Der Baum sei im April bei der regelmäßigen Kontrolle als "stand- und bruchsicher" eingestuft worden. Die Ursache des Unfalls werde geklärt, hieß es weiter.