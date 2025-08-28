Alles zu oe24VIP
Goiserer Gamsjagatage
© Wolfgang Spitzbart

Gamsbart-Olympiade

Auf Radlpirsch bei den Goiserer Gamsjagatagen

28.08.25, 15:22
Am Samstag um 17 Uhr wird der schönste Bart prämiert. 

Bad Goisern. Urig und gschmoh (gemütlich) - so lassen sich die Goiserer Gamsjagatage in kurzen Worten treffend umschreiben. Dieses Wochenende ist es in Goisern wieder an der Zeit, die Lederhose und das Dirndl aus dem Schrank zu holen, die "Goiserer" auf Hochglanz zu und den Gamsbart korrekt am Hut auszurichten.Denn von 29. bis 31. August steht die große Brauchtumsveranstaltung im Welterbeort auf dem Programm. Die Gamsjagatage verbinden Brauchtum, Volksmusik und Unterhaltung für Jung und Alt.Schauplätze des Traditionsfestes sind der Marktplatz und das Schloss Neuwildenstein (Hand.Werk.Haus). Mit der "Radl-Pirsch" am Samstag, 30. August, um 13.30 Uhr bekommen Fans der Waffenräder wieder eine Ausfahrtsmöglichkeit ihrer edlen und geschmückten Drahtesel. Weitere Programmpunkte: Gamsbart-Olympiade, traditionelles Handwerk, Holzknecht-Nocka, Armbrustschießen, Kinder-Programm und Volkstanz.

