Aus für "LIDO Sounds" in Linz nach nur drei Ausgaben

Veranstalter Arcadia zieht sich zurück aus Linz.

Linz. Am späten Donnerstagnachmittag wurde bekannt , dass das LIDO Sounds auf der Linzer Donaulände Geschichte ist. "Aller guten Dinge sind drei: und so haben wir Resümee gezogen und sind nun zu dem Entschluss gekommen, dass es ein viertes LIDO Sounds in Linz nicht geben kann und wird", verkündete der Veranstalter Arcardia auf Facebook.

"Das LIDO-Festival hat sich in den letztem drei Jahren zu einem fixen Bestandteil im Linzer Veranstaltungskalender entwickelt und es ist daher das heute verkündete Aus ein durchaus schmerzhafter Rückschlag für den Kultur- und Wirtschaftsstandort Linz", bedauert Kultur- und Tourismusstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (ÖVP) das Ende der beliebten Veranstaltung.

"Spürbarer Verlust für die Stadt"

Vor allem auch aus wirtschaftlicher Sicht sei das Ende des LIDO-Festivals ein spürbarer Verlust für die Stadt: "Gerade der Festivalgast hat in den letzten Jahren für die Linzer Hotellerie enorm an Bedeutung gewonnen." Es gelte daher jetzt umgehend mit den LIDO-Veranstaltern Kontakt aufzunehmen und "alles dafür zu tun, um das Festival in Linz – eventuell an einem anderen Standort – doch noch zu halten", so Lang-Mayerhofer.