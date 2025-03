Ausgediente Kaserne Ebelsberg wird zu neuem Linzer Stadtteil entwickelt

Bei einer Bundeswehr-Aufstockung kann die Linzer Kaserne nicht mehr reaktiviert werden. Am Areal wird Wohnraum geschaffen.

2016 hat die WSF Privatstiftung der XXXLutz-Gruppe das Areal der ehemaligen Hiller Kaserne in Ebelsberg gekauft. Gemeinsam mit der Stadt Linz und anderen Wohnbauträgern soll das Areal entwickelt und Platz für mehr als 3.000 Wohnungen bieten

Am Montag wurde durch die Oberösterreichische Landesregierung die umfassende Sanierung und der Zubau von insgesamt 128 Wohnungen in der ehemaligen Kaserne Ebelsberg zugesichert. Mit diesem Projekt wird ein bereits bebautes – nicht mehr benutztes – Areal wiederbelebt und gleichzeitig dringend benötigter Wohnraum geschaffen.

Elf denkmalgeschützte Kasernengebäude

In einem ersten Bauabschnitt entstehen 104 Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 6.213,89 m2 durch den behutsamen Einbau in den denkmalgeschützten Altbestand. Zusätzlich werden 24 Wohnungen mit einer Wohnfläche von insgesamt von 1.748,01 m2 als Zubau neu errichtet. "Ein besonderer Aspekt dieses Projekts ist die zusätzliche Förderung der Abbruch- und Entsorgungskosten in Höhe von rund 980.000 Euro, die für Teile des Gebäudes notwendig wurden. Erst durch diese Unterstützung wird es ermöglicht, dass die fertiggestellten Wohnungen auch leistbar sind. Insgesamt wird das geplante Projekt somit mit einem Tilgungszuschuss von 2.433.538 Euro zu einem Darlehen in Höhe von insgesamt 10.649.550 Euro gefördert", sagt LH-Stv. Manfred Haimbuchner (FPÖ).Das gesamte Planungsgebiet für den neuen Stadtteil umfasst etwa 330.000 m2 und wird von den Wohnbaugesellschaften WAG, GIWOG, Neue Heimat sowie der WSF Privatstiftung entwickelt.