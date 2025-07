Badetipps ohne "Sardinen-Feeling": Neuer öffentlicher Badeplatz am Attersee kommt

Es gibt am Attersee noch Badestrände ohne "Sardinen-Feeling".

Schörfling. Kommenden Sommer wird in Schörfling am Attersee ein neuer, öffentlicher Badeplatz eröffnet. Die Bundesforste haben den ÖBB ein Areal abgekauft und bauen nun einen neuen, kostenfreien zugänglichen Badeplatz. Entlang von Oberösterreichs Seen gibt es mehr als 50 öffentliche freie Badeplätze. Am Attersee findet man auch Strandzugänge, die nicht ganz so stark überlaufen sind.

Ein Geheimtipp ist der Badeplatz Alexenau, zwischen Weyregg und Steinbach. Am Nachmittag kommt hier das türkisblaue Wasser ganz besonders zur Geltung. Ganz in der Nähe ist auch eine Taucheinstiegsstelle.

© Tourismusverband Attersee

Im Seebad Schönauer in Schörfling kann man bereits um 3,90 Euro pro Tag vom langen Badesteg aus in den See reinköpfeln. Die Parkplätze sind im Eintrittspreis inkludiert.Tipp für Ruhesuchende: Auf der Agerinsel Lenzing gibt es eine ruhige Liegewiese mit schattenspendenden Bäumen und einen Parkplatz in der Nähe. Wenn man flussabwärts wandert, kommst man in Kammer-Schörfling raus, wo man sich ein Eis kaufen kann.