Befreiungsfeier in Mauthausen mit Königspaar und drei KZ-Babys

Am Sonntag, dem 11. Mai findet mit der Internationalen Befreiungsfeier in Mauthausen die europaweit größte Gedenk- und Befreiungsfeier statt. Zu ihr reisen jährlich Angehörige von Opfern des KZ-Systems aus der ganzen Welt an, um die Erinnerung an diese wachzuhalten.

Mauthausen. Spaniens König Felipe VI. und Königin Letizia nehmen auf Einladung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Sonntag, 11. Mai, um 11 Uhr an der Internationalen Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen teil.

Wer Holocaust-Überlebende kennenlernen möchte, hat nur noch wenige Jahre dazu Gelegenheit: Erwartet wird am Sonntag Shaul Spielmann, der am 5. Mai 1945 als Bub aus dem KZ-Außenlager Gunskirchen befreit wurde. Seine Eltern waren im KZ Auschwitz-Birkenau ermordet worden. Der heute 87-Jährige wird nicht müde, als mahnender Zeitzeuge aufzutreten. Auch drei „Mauthausen-Babys“ werden erwartet: Hana Berger-Moran, Mark Olsky und Eva Clarke wurden wenige Tage und Wochen vor der Befreiung im KZ oder auf Gefangenentransporten zwischen den Lagern geboren.

Der Gedenkzug am Sonntag beginnt mit einer Verlesung des „Mauthausen-Schwurs“ durch Jugendliche in mehreren Sprachen. Delegationen aus zahlreichen Ländern legen am ehemaligen Appellplatz Kränze nieder.

Auch in den anderen oö. Lagern wird an die Opfer des KZ-Systems erinnert:

Am Samstag, dem 10. Mai , ab 10 Uhr findet das Gedenken am Ort des ehemaligen Auffanglagers Gunskirchen statt. Es beginnt mit einer Kranzniederlegung beim KZ-Denkmal Gunskirchen an der B1 Wiener Straße (Gemeindegebiet Gunskirchen). Danach führt der „Walk of Solidarity“ die Beteiligten – unter anderem Angehörige von KZ-Überlebenden, Jugendliche sowie Mitglieder des Mauthausen Komitee Österreich und des Comité International de Mauthausen – zur Gedenkfeier am ehemaligen KZ-Friedhof Gunskirchen (Schlechtwetter: Veranstaltungszentrum, Raiffeisenplatz 2).

Um 10.30 Uhr beginnt in Ebensee die Gedenkfeier für die Opfer des dortigen Außenlagers. Am historischen Ort – dem KZ-Opferfriedhof (Max-Zieger-Straße) – steht das Erinnern an über 8.100 Opfer im Mittelpunkt. Um 19:00 Uhr ist im KZ-Gedenkstollen der KZ-Gedenkstätte Ebensee ein Gedenkkonzert mit dem Titel „Tagebuch aus dem KZ Ebensee“ zu hören. Die Komposition von Fritz Neuböck basiert auf dem Tagebuch des ehemaligen Häftlings Drahomír Bárta.

Am Areal des ehemaligen KZ Gusen in der Gemeinde Langenstein (Treffpunkt: Georgestraße/Untere Gartenstraße) wird der Jahrestag der Befreiung am 10. Mai ab 17 Uhr mit einer Gedenkfeier begangen, welche die Bedeutung des Erinnerns in den Fokus stellt. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Befreit?!“ und beleuchtet die facettenreiche Bedeutung von Freiheit und Befreiung – für die Opfer, die Überlebenden und unsere heutige Gesellschaft. Musikalisch begleitet wird die Feier von Beiträgen aus verschiedenen Nationen. Der anschließende Trauerzug führt die Teilnehmer gemeinsam zum Memorial de Gusen, begleitet von der Marktmusikkapelle St. Georgen an der Gusen, die auch Stücke spielen werden, die im Lager von Häftlingen komponiert wurden.