»Beim Gast zu Gast«: Podcast mit Haubenkoch Krauli und Kabarettist Lainer

Eine Podcast-Aufnahme im Linzer Posthof live miterleben.

Linz. Günther Lainer, der bekannte Linzer Kabarettist, und Christoph "Krauli" Held, der beliebte Gastronom und Fernsehkoch, machen seit 2023 einen gemeinsamen Podcast. In diesem Sendeformat "Beim Gast zu Gast" laden sich die beiden abwechselnd voneinander bekannte und prominente Gäste in den Podcast ein. Das Besondere dabei ist, dass die zwei dabei von Stadt zu Stadt reisen, um in die Heimat ihrer Gäste zu kommen. Dieses Erfolgsformat wurde innerhalb kürzester Zeit einer der beliebtesten Podcasts des Landes. Mehrere zehntausend Zuhörer:innen folgen "Beim Gast zu Gast" mittlerweile pro Episode. Um den Podcast jetzt auch einmal vor Live-Publikum aufzuzeichnen, kommen sie am Samstag, 5. April, in Günthers Heimat und erobern dort mit gleich zwei Gästen den großen Posthof-Saal - mit Sängerin Ina Regen und ORF-Anchor Tarek Leitner. Beginn im Linzer Kulturzentrum ist um 20 Uhr.