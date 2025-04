Bergretter helfen Storchenpaar beim Nestbau

Bergretter halfen beim Nestbau, die Störche beobachteten das Treiben ganz genau.

Ein Storchenpaar in Ulrichsberg scheiterte tagelang beim Nestbau auf einer zwölf Meter hohen Granitsäule. Wind und unebener Untergrund ließen das Baumaterial immer wieder abstürzen.

Bergretter halfen beim Nestbau

Die Bergrettung Böhmerwald griff schließlich ein: In Kooperation mit einem örtlichen Gartenbaubetrieb zimmerten die Retter eine stabile Holzhalterung. Mit Unterstützung einer Baufirma und einem Kran wurde das Gerüst auf die Säule gehoben und befestigt. Das zuvor herabgefallene Nistmaterial wurde in die Konstruktion gelegt, das Storchenpaar nahm die Hilfe dankend an und vollendete den Nestbau. Rund ein Dutzend Helfer war an der Aktion beteiligt. Nun hoffen die Ulrichsberger auf eine erfolgreiche Brut und ein glückliches Storchenjahr.