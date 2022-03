Ein 74-jähriger Salzburger ist am Montag bei einer Bergwanderung in Oberösterreich tödlich verunglückt.

Der Mann war laut Polizei am Vormittag mit seinem 75-jährigen Bergfreund auf der Schatzwand im Gemeindebiet von St. Lorenz unterwegs, als er trotz Bergausrüstung ausrutschte und etwa 150 Meter in eine steile Rinne abstürzte. Sein Bergkamerad verständigte sofort via Notruf die Einsatzkräfte. Der Notarzt konnte jedoch nur mehr den Tod des Mannes feststellen.