"Best of Fendrich" auf der Linzer Gugl: Es gibt noch Tickets

Rainhard Fendrich ist für viele die prägenste Stimme des Austropop.

Linz. Er kann Partyhits wie „Macho Macho“, aber auch gesellschaftskritische Songs. Reinhard Fendrich kommt auf seiner Jubiläums-Tour „Nur ein Wimpernschlag – 45 Jahre live“ am Montag, 5. Mai, in die Linzer TipsArena - mit einem nie enden wollenden Hit-Feuerwerk von „Strada del Sole“ über „Blond“ bis „Es lebe der Sport“, der Essenz der aktuellen CD „Wimpernschlag“ und mahnenden Worten wie „Man kann seine Heimat auch lieben, ohne andere zu hassen!“ Nach seinem Auftritt in der Stadthalle sprachen Fans von "bester Show des Austropops" und dass sie sich ein paar Stunden in ihrer Jugend gefühlt haben. Es sind noch Tickets ab 75 Euro erhältlich. Beginn: 20 Uhr.