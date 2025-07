"Best of Italy" dreimal am Linzer Pöstlingberg

Im Linzer Rosengarten wird "Azzurro" erklingen.

Linz. Eigentlich eher durch einen Zufall fiel die verblüffende Ähnlichkeit zwischen ihm und dem großen Künstler Adriano Celentano auf: “Ich wollte abends auf ein Fest und stylte mich aus einer Laune heraus wie Adriano Celentano. An diesem Abend waren alle Gäste der Party derart von mir begeistert, dass ich mich entschloss in Zukunft als Adriano Celentano-Double aufzutreten.” Aldo Celentano präsentiert diese Woche dreimal ein italienischen Hit-Feuerwerk mit Songs von Adriano Celentano, Ricchi e Poveri und Umberto Tozzi im Rosengarten am Linzer Pöstlingberg. Für die Show am Freitag, 18. Juli, um 19.30 Uhr sind noch Tickets ab 44 Euro erhältlich.