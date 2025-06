Biker (42) stirbt sechs Tage nach Horror-Sturz

Der Motorradfahrer war zehn Meter eine Böschung hinunter gestürzt.

Grein/Amstetten. Ein Motorradfahrer ist sechs Tage nach seinem Sturz bei Grein (Bezirk Perg) in Oberösterreich im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Der 42-jährige Tscheche war am 10. Juni in einer Linkskurve rechts von der Straße abgekommen und etwa zehn Meter eine Böschung bergab gestürzt. Ein Zeuge setzte die Rettungskette in Gang. Der Verunglückte wurde mit dem Hubschrauber in das niederösterreichische Klinikum Amstetten geflogen. Dort verstarb er am 16. Juni, so die Polizei.