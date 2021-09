Biker stirbt nach Crash mit Pkw im Krankenhaus

Der Motorradfahrer wurde von einer Lenkerin erfasst, die gerade aus einer Grundstücksausfahrt kam.

Steyr. Einen Tag nach einem Zusammenprall zwischen einem Motorrad und einem Pkw in der Stadt Steyr ist der 54-jährige Biker am Freitag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Ungar aus dem Bezirk Steyr-Land war laut Polizei am Donnerstag kurz nach 11.00 Uhr auf der Leopold-Werndl-Straße unterwegs gewesen, als er vom Auto einer 68-Jährigen aus dem Bezirk Amstetten erfasst wurde, die gerade aus einer Grundstücksausfahrt kam.

Der Motorradfahrer wurde gegen einen Baum geschleudert und blieb bewusstlos liegen. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr eingeliefert, wo er einen Tag später starb.