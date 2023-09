Billig Skifahren mit der Saisonkarte: Kinder bis 15 fahren sogar gratis mit

Wer sich die Saisonkarte sichert, kann bares Geld sparen. Und: Kinder bis 15 Jahren fahren gratis, wenn die Eltern die SunnyCard besitzen.

Hinterstoder. Die aktuelle Teuerungswelle stellt viele Familien vor Herausforderungen. Schon alltägliche Dinge sind schwer leistbar, Hobbys für viele nicht mehr möglich. Damit aber trotz der Teuerung die Pistengaudi nicht zu kurz kommen muss, gibt es bis 31. Oktober für Vielskifahrer die SunnyCard der Skigebiete am Hochkar, in Lackenhof am Ötscher, in Hinterstoder, auf der Wurzeralm, am Hochficht, am Grossglockner/Heiligenblut, in HochKössen und am Schnalstaler Gletscher (Italien) um 20 Prozent reduziert - 521 Euro kostet sie. Damit fahren Familien mit zwei Kindern unter 15 Euro bei 20 Skitagen pro Saison um 13 Euro pro Tag. Wenn beide Eltern die SunnyCard kaufen, fahren Kids bis 15 Jahre gratis. Im Vergleich: Eine Tageskarte für Erwachsene kostet 59 Euro, Kinder zahlen 27 Euro. Bei zwei Erwachsenen und zwei Kindern wären das 172 Euro, die eine Familie pro Tag nur für die Liftkarten bezahlen muss. Bei einer Investition in zwei Saisonkarten kostet der Skitag für eine vierköpfige Familie bei zehn Skitagen im Winter 100 Euro.

Einfach bestellen: Die SunnyCard ist mittels Bestellformular per E-Mail (info@hiwu.at), Fax (+43 7564/5275-130) oder Brief zu erwerben. Das Bestellformular findet man unter www.skisport.com zum Download.

Auch für Tagesgäste empfiehlt sich, die Liftkarte schon online vorab zu kaufen, da online fünf Prozent gespart werden können.