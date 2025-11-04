Alles zu oe24VIP
Brand im Ennshafen: Vier Arbeiter verletzt
Im Krankenhaus

Brand im Ennshafen: Vier Arbeiter verletzt

04.11.25, 16:32
Brand in Entsorgungsbetrieb in Enns: Vier Arbeiter mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung im Krankenhaus. 

Enns. In einem Entsorgungsbetrieb im Ennshafen in Enns (Bezirk Linz-Land) ist am Montagabend ein Brand ausgebrochen. Laut Polizei dürfte eine technische Ursache in einem thermischen Schmelzofen das Feuer ausgelöst haben. Die Isolierung rund um den Ofen geriet in Brand, dichter Rauch breitete sich aus.

Mehrere Arbeiter versuchten, das Feuer selbst zu löschen und zogen sich dabei vermutlich eine Rauchgasvergiftung zu. Vier Männer wurden vom Roten Kreuz in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehren Enns und Ennsdorf konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Der Schaden wird derzeit ermittelt.

