Verletzungsupdate: Julia Grabher beendet wohl Tennis-Jahr

Österreichs aktuell bestplatzierte Tennisspielerin Julia Grabher hat sich nach ihrer Rückkehr aus Kolumbien wegen einer Bauchmuskelblessur ärztlich checken lassen
Ihr Coach Günter Bresnik gab am Dienstag auf APA-Anfrage Entwarnung. "Sie hat keine schwere Verletzung, sie wird halt ein, zwei Wochen Pause machen", sagte der Niederösterreicher.
- Geschlechterkampf: Sabalenka fordert Skandal-Ass
- Ranking-Sprung! Lilli Tagger 156. – Sinja Kraus knapp vor Top 100
- Weltrangliste! Sinner kehrt nach Paris-Titel an Spitze zurück
Die auf Platz 91 liegende Vorarlbergerin werde dieses Jahr wohl kein Turnier mehr spielen und mit der Saisonvorbereitung beginnen.
Grabher hatte sich aus dem WTA125-Turnier im kolumbianischen Cali vor dem Viertelfinale wegen Schmerzen in der Bauchgegend aus dem Turnier zurückgezogen.