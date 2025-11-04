Geschlechterkampf: Sabalenka fordert Skandal-Ass

Das "Battle of the Sexes" im Tennis, wenn eine Frau gegen einen Mann antritt, ist legendär. Nun kommt es zur vierten Auflage des Duells und keine Geringere als Weltranglistenerste Aryna Sabalenka (27) wird antreten. Ihr Gegner ist Tennis-Rüpel Nick Kyrgios (30).

Spekuliert wurde über ein Duell bereits länger, nun ist es offiziell. Kyrgios und Sabalenka battlen sich am 28. Dezember 2025 in einem Exhibition Match in der Coca Cola Arena in Dubai.

Damit trifft die Weltranglisten-Führende der Frauen auf die Nummer 652 der Herren. Der Skandal-Australier hat seit März (Miami Open) nämlich kein ATP-Spiel mehr bestritten. Unterschätzen wird ihn Sabalenka deshalb aber nicht.

Die Belarussin habe "Respekt für Nick und sein Talent" und wird ihr Bestes geben. Kyrgios gab die Komplimente zurück: "Wenn die Nummer eins der Welt dich herausfordert, musst du diese Herausforderung annehmen. Ich habe großen Respekt vor Aryna, sie ist eine Powerfrau und ein echter Champion." Der 30-Jährige möchte zudem nicht nur spielen, sondern "unterhalten", denn das ist "wofür ich lebe".

Battle of the Sexes hat Tradition

Das Duell der Geschlechter hat im Tennis bereits Tradition, denn das Duell der beiden wird bereits die vierte Ausgabe sein. Den Anfang machte 1973 das Duell des US-Amerikaners Bobby Riggs mit der Australierin Margaret Court. Der damals 55-Jährige gewann in zwei Sätzen und bekam vier Monate später die Revanche von der legendären Billie Jean King (damals 29) serviert, die alle drei Sätze gewinnen konnte.

"Ich habe großen Respekt vor Billie Jean King und dem, was sie für das Frauentennis geleistet hat. Ich bin stolz darauf, das Damentennis zu vertreten", freut sich Sabalenka.

Erst 20 Jahre später gab es wieder ein Battle of the Sexes, diesmal zwischen Martina Navratilova (35) und Jimmy Connors (40), das in zwei Sätzen an den Mann ging.