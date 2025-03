Brand in Asylunterkunft: 19 Bewohner rechtzeitig gerettet

In einer Unterkunft für junge Asylwerber in der Welser Innenstadt kam es in der Nacht auf Dienstag zu einem Brand. Dank rascher Reaktion blieb das Feuer glimpflich.

Wels. In der Nacht auf Dienstag brach in einer Sozialeinrichtung für junge Asylwerber in der Welser Bahnhofstraße ein Brand aus. Das Feuer entstand laut ersten Angaben in einem Kleiderkasten im Stiegenhaus. Eine Betreuerin reagierte geistesgegenwärtig, leitete die Evakuierung ein und konnte den Brand mit Erstmaßnahmen eindämmen. Alle 19 Bewohner, darunter auch Minderjährige, blieben unverletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand endgültig und führte Belüftungsmaßnahmen durch. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen – auch Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen. Der betroffene Straßenabschnitt war vorübergehend nur eingeschränkt befahrbar.