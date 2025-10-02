Brand in Mega-Betonmischanlage

Auf dem Gelände eines Kieswerks rauchte es aus einer riesigen Betonmischanlage.

Steyregg. Am Mittwochabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Steyregg um 18 Uhr zu einem nicht alltäglichen Brandereignis im Betonmischwerk beim Treul alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung sichtbar, wodurch rasch klar wurde, dass es sich um einen größeren Brand handelt. Zur Unterstützung wurden sieben Feuerwehren nachalarmiert. Unter schwerem Atemschutz kämpften die Einsatzkräfte gemeinsam gegen die Flammen.

"Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der Brand durch Funkenflug infolge vorangegangener Schweißarbeiten ausgelöst worden sein. Ein Mann, der mit diesen Arbeiten beschäftigt war, wurde vom Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht", berichtet die FF Steyregg auf ihrer Website. Um 20.15 Uhr hieß es Brand aus.