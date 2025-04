Campingboom hält an: 2025 mit vier Neueröffnungen in OÖ

Camping liegt voll im Trend – mit über 510.000 Nächtigungen verzeichnet Oberösterreich ein Rekordjahr. 2025 starten neue Campingplätze in Hinterstoder, Schärding und Natternbach.

Oberösterreichs Campingbranche blickt nach einem Rekordjahr mit 510.000 Nächtigungen zuversichtlich auf die Saison 2025. Der Zuwachs von 2,6 Prozent und der Trend zum naturnahen Urlaub sorgen für volle Plätze. Landesrat Markus Achleitner freut sich: "Neue Anlagen wie das Campingresort Hinterstoder, Baumgartner Camping in Schärding oder das IKUNA Camping Resort in Natternbach erweitern das Angebot." Campingurlauber schätzen die Kombination aus Natur, Kulinarik und Freizeitmöglichkeiten. Besonders Gäste aus den Niederlanden, Deutschland und Tschechien zieht es in die Region. Die Branche profitiert auch durch Ausgaben vor Ort – mit im Schnitt 149 Euro Wertschöpfung pro Tag.

