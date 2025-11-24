Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
LR Michaela Lang-Weninger, Klaus Gschwendtner
© Land OÖ

Tanne & Fichte

Christbäume heuer um durchschnittlich 2 Euro teurer

24.11.25, 12:43
Teilen

Der Kauf eines Christbaums ist für viele ein festlicher Moment. 

. In einem Monat ist Weihnachten, die meisten Christbaumbauern in Oberösterreich starten jetzt in die Saison und schneiden die ersten Bäume aus ihren Kulturen. Die Linzer Verkaufsstellen Volksgarten, Südbahnhofmarkt, Urfahraner Marktgelände, Solar City und Glimpfingerstraße öffnen am 11. Dezember. Händler bei Shoppingcentern und Baumärkte starten teils schon früher. Bäume sind mittlerweile auch schon online erhältlich. 

Ein Baum kostet heuer durchschnittlich um rund zwei Euro als im Vorjahr. Richtwert für eine zwei Meter hohe Nordmanntanne, der mit Abstand beliebtesten Weihnachtsbaumart in Österreich, sind 40 Euro aufwärts. Laut dem Sprecher der oberösterreichischen Christbaumbauern, Klaus Gschwendtner, seien Betriebsmittel und Arbeitskräfte teurer geworden: „Da muss man natürlich schauen, dass man die erhöhten Kosten wieder hereinbringt", sagt er gegenüber ORF OÖ.

Schmuck von Sostrene Grene auf Linzer Landstraße
© Sostrene Grene

Shoppingtipps: Beim Bauhaus kann man sich eine kleine Tanne (bis 140 cm) um 19,95 Euro holen. Ausgefallenen Schmuck bekommt man ab 28. November beim neuen dänischen Dekoshop Søstrene Grene auf der Linzer Landstraße.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden