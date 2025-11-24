Christbäume heuer um durchschnittlich 2 Euro teurer

Der Kauf eines Christbaums ist für viele ein festlicher Moment.

OÖ. In einem Monat ist Weihnachten, die meisten Christbaumbauern in Oberösterreich starten jetzt in die Saison und schneiden die ersten Bäume aus ihren Kulturen. Die Linzer Verkaufsstellen Volksgarten, Südbahnhofmarkt, Urfahraner Marktgelände, Solar City und Glimpfingerstraße öffnen am 11. Dezember. Händler bei Shoppingcentern und Baumärkte starten teils schon früher. Bäume sind mittlerweile auch schon online erhältlich.

Ein Baum kostet heuer durchschnittlich um rund zwei Euro als im Vorjahr. Richtwert für eine zwei Meter hohe Nordmanntanne, der mit Abstand beliebtesten Weihnachtsbaumart in Österreich, sind 40 Euro aufwärts. Laut dem Sprecher der oberösterreichischen Christbaumbauern, Klaus Gschwendtner, seien Betriebsmittel und Arbeitskräfte teurer geworden: „Da muss man natürlich schauen, dass man die erhöhten Kosten wieder hereinbringt", sagt er gegenüber ORF OÖ.

