Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
welser weihnachtswelt.jfif

Kurzer Weg

Christbaum aus Wels leuchtet heuer vor dem Rathaus

04.11.25, 14:32
Teilen

Der heurige Christbaum der Welser Weihnachtswelt kommt erstmals direkt aus dem Stadtgebiet. 

Wels. Der heurige Welser Christbaum hat heuer einen besonders kurzen Anlieferungsweg: Die rund 13 Meter hohe Blaufichte stammt aus der Kasbergstraße in Wels und wurde von der ehemaligen Stadtmitarbeiterin Monika Mayer gespendet. Der Weg vom Zuhause zur Aufstellung war heuer also besonders kurz.

Nun steht der Baum an seinem traditionellen Platz vor dem Rathaus und wird in den kommenden Tagen mit energiesparenden LED-Lichtern geschmückt. Ab 14. November, zum Start der Welser Weihnachtswelt, wird er den Stadtplatz in festliches Licht tauchen. Bürgermeister Andreas Rabl bedankte sich herzlich bei der Spenderin: „Ein echter Welser Baum für unsere Stadt – das freut mich besonders.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden