Christbaum aus Wels leuchtet heuer vor dem Rathaus

Der heurige Christbaum der Welser Weihnachtswelt kommt erstmals direkt aus dem Stadtgebiet.

Wels. Der heurige Welser Christbaum hat heuer einen besonders kurzen Anlieferungsweg: Die rund 13 Meter hohe Blaufichte stammt aus der Kasbergstraße in Wels und wurde von der ehemaligen Stadtmitarbeiterin Monika Mayer gespendet. Der Weg vom Zuhause zur Aufstellung war heuer also besonders kurz.

Nun steht der Baum an seinem traditionellen Platz vor dem Rathaus und wird in den kommenden Tagen mit energiesparenden LED-Lichtern geschmückt. Ab 14. November, zum Start der Welser Weihnachtswelt, wird er den Stadtplatz in festliches Licht tauchen. Bürgermeister Andreas Rabl bedankte sich herzlich bei der Spenderin: „Ein echter Welser Baum für unsere Stadt – das freut mich besonders.“