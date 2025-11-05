Cinéma Africain!-Festival in Linz

Der Großteil der Filmvorführungen des Festivals finden im Moviemento Kino statt.

Linz. Von 5. bis 8. November 2025 lädt das Filmfestival CINÉMA AFRICAIN! in Linz ein, die kreative Vielfalt Afrikas und seiner Diaspora zu entdecken. In ausgesuchten Spielorten wie dem Moviemento Kino, der Kunstuniversität Linz, im OK Deck sowie der Stadtwerkstatt werden Filme gezeigt, die gängige Klischees hinterfragen und neue Perspektiven eröffnen.

Thematisch stehen Identität, Kolonialgeschichte, Feminismus sowie das Verhältnis von Mensch, Land, Natur und Spiritualität im Fokus. Festival-Organisatorin Sandra Krampelhuber zeigt ihren Film "Mane" über eine Rapperin in Dakar und eine Wrestlerin im südlichen Senegal am Freitag um 11 Uhr im Moviemento.