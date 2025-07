Cityflohmarkt Linz: Heuer am 1. und 2. August

Etwa 60 Innenstadtshops räumen ihre Lager.

Linz. Am 1. und 2. August herrscht wieder reges Treiben auf der Linzer Landstraße, der Spittelwiese und der Promenade. Zum Finale des Summersales präsentieren die Linzer Innenstadtkaufleute ihre besten Angebote beim Linzer City Flohmarkt.

An rund 60 Ständen und in den Geschäften findet man an beiden Tagen eine große Auswahl an Mode, Schuhen und Accessoires, Sport- und Funktionskleidung sowie Spielwaren und vielem mehr zu besonders günstigen Preisen. Auf der Promenade gibt es am Stand von Steiner1914 u.a. Mode von Fred Perry stark verbilligt.

Früh aufstehen lohnt sich an beiden Tagen, denn die besten Schnäppchen kann man bereits ab 10 Uhr ergattern.