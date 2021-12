Corona: Testabgabe in 30 McDonalds-Filialen in OÖ

Die Boxen von ''Oberösterreich gurgelt'' sind während der jeweiligen Öffnungszeiten, auch an Sonn- und Feiertagen, zugänglich.

Linz. PCR-Tests können in Oberösterreich ab sofort auch in 30 McDonald's-Filialen abgegeben werden. Die Boxen von "Oberösterreich gurgelt" sind während der jeweiligen Öffnungszeiten, auch an Sonn- und Feiertagen, zugänglich. Werden die Proben bis 9.00 Uhr abgegeben, folgt das Ergebnis am nächsten Tag, berichtete das Land Oberösterreich in einer Presseaussendung am Montag.

Damit stünden 39 öffentliche Teststraßen, 242 Spar-Märkte, und mit Abholung an Sonn- und Feiertagen 26 Spar-Express und 30 McDonald's-Filialen für das PCR-Testangebot in Oberösterreich zur Verfügung. Das Angebot mit den jeweiligen Öffnungszeiten ist unter www.ooe-gurgelt.at abrufbar.