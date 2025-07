Crystal Palace-Fußballstars mit Trainer Glasner: Freundschaftsspiel in OÖ

Bad Wimsbach feiert am 1. August ein Fußballfest: Rund 3000 wollen Oliver Glasner und Crystal Palace sehen.



OÖ. Der oberösterreichische Fußballsommer ist auch heuer wieder ein echtes Highlight – mit prominenten Teams, internationalen Stars und hochkarätigen Trainingslagern. Besonders im Fokus steht aktuell der Besuch des amtierenden englischen FA-Cup-Siegers Crystal Palace mit Cheftrainer Oliver Glasner. Der Riedauer absolviert seit Sonntag mit seiner Mannschaft im Dilly-Resort in Windischgarsten einen Teil der Saisonvorbereitung. „Oliver Glasner ist ein internationaler Sportbotschafter für Oberösterreich und sowohl als aktiver Spieler mit seinen mehr als 500 Pflichtspieleinsätzen für die SV Ried, wie auch nun als Trainer ein großes Vorbild für viele Landsleute. Er hat Crystal Palace mit Unterstützung seiner oberösterreichischen Co-Trainer Michael Angerschmid und Ronald Brunmayr in nur wenigen Monaten zum FA-Pokalsieg und damit zum größten Erfolg der Klubgeschichte geführt. Es ist eine große Freude, dass er wie 2022 unmittelbar nach dem Triumph in der Europa League mit Eintracht Frankfurt nun auch mit seinem aktuellen Verein aus dem Süden der Metropole London wieder nach Oberösterreich zurückkehrt“, betonte Wirtschafts- und Sport-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP) bei seinem Besuch im „Dilly – Das Nationalpark Resort“.

„Neben Crystal Palace haben dieses Jahr bereits Spitzenclubs wie der neue Arnautovic-Klub Roter Stern Belgrad oder Galatasaray Istanbul bei Horst Dilly eingecheckt. Alle fanden bzw. finden dort beste Trainingsbedingungen vor. Auch wenn das Wetter sich derzeit nicht von seiner besten Seite zeigt, überzeugen die Infrastruktur und das Engagement vor Ort auf ganzer Linie“, sagt Achleitner. Nach dem letzten ÖFB-Lehrgang – auch Österreichs Nationalteam zählt mittlerweile zu den Stammgästen – im Oktober 2024 wurde die Fußballanlage im Dilly-Resort umfassend modernisiert und neben zwei Champions-League-tauglichen Plätze auch ein 350 m² großes Sport- und Fitnesshaus errichtet.

Mit Unterstützung des Sportlandes Oberösterreich flossen rund 1,7 Millionen Euro netto in die Infrastruktur. Die Sommer-Trainingslager der internationalen Spitzenmannschaften – wie aktuell jene von Crystal Palace in Windischgarsten oder dem FC Augsburg in Kollerschlag – sind nicht nur sportlich von großer Bedeutung, sondern wirken sich auch wirtschaftlich äußerst positiv auf die Region aus: „In Summe ergeben sich daraus rund 15.000 zusätzliche Nächtigungen – mit einem Gesamtumsatz von etwa 3,5 Millionen Euro“, unterstreicht Landesrat Achleitner.

Testspiel-Highlight am 1. AugustCrystal Palace trifft im Zuge des Trainingslager-Aufenthalts am Freitag, 1. August, in Bad Wimsbach auf den deutschen Bundesligisten FC Augsburg, der am Loxone Campus in Kollerschlag residiert.