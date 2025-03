Danube Upper Austria Open gehen in die vierte Runde

Nach dem Sieg von Jurij Rodionov 2021 soll es nach drei Jahren wieder ein Happy End aus rot-weiß-roter Sicht geben.

Mauthausen. Was vereint Jurij Rodionov (AUT), Hamad Medjedovic (SRB) und Lucas Pouille (FRA)? Alle drei sind oder waren im Ranking der weltbesten Tennisspieler bereits unter den Top 100 zu finden. Ihre Namen finden sich außerdem in der Siegerliste der Danube Upper Austria Open powered by SKE. Vom 27. April bis 4. Mai 2025 findet das ATP-100-Challenger in Mauthausen nunmehr bereits zum vierten Mal statt. „Das Turnier auf der top-modernen Danubis-Anlage hat sich trotz der noch jungen Turnier-Geschichte als wichtiger Fixpunkt im heimischen Tenniskalender etabliert. Dank treuer Partner wie der SKE Engineering GmbH wird das auch mindestens bis zum Jahr 2027 so bleiben“, sagt Wirtschafts- und Sport-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP).

„Oberösterreich ist mit seinen rund 370 Tennisvereinen und 40.000 Mitgliedern ein Land des Tennissports. Das hat sich einmal mehr beim Upper Austria Ladies Linz gezeigt, das im Jänner und Februar dieses Jahres zum zweiten Mal als Turnier der Kategorie WTA 500 über die Bühne gegangen ist. Mit dem ATP-Challenger-Turnier in Mauthausen folgt nun mit Ende April und Anfang Mai der nächste sportliche Höhepunkt: Oberösterreich ist damit das einzige Bundesland, das sowohl für Damen als auch für Herren ein Top-Tennis-Event im Kalender hat. Das ist ein starkes Zeichen, denn beide Spitzensportveranstaltungen haben eine große Vorbildwirkung und tragen dazu bei, Kinder und Jugendliche für den Tennissport zu begeistern“, unterstreicht Landesrat Achleitner.



ATP-Challenger als wichtiges Sprungbrett



Das Challenger-Turnier bietet rot-weiß-roten Top-Talenten, wie Joel Schwärzler, der im Vorjahr an der Spitze der Jugendweltrangliste stand, eine perfekte Bühne. „Für den jungen Vorarlberger, der in der Bundesliga für Union Mauthausen spielt, wird das Danube Upper Austria Open auch heuer quasi zum Heimturnier. Hoffentlich kann sich auch Oberösterreichs Nachwuchs-Nummer-1 Nico Hipfl – er schloss das Jahr 2024 als Nummer 72 der Jugendweltrangliste ab und spielt ebenfalls für Mauthausen in der Bundesliga – auf dieser Ebene präsentieren“, so Landesrat Achleitner.