Das Kinderland Nr. 1 wächst weiter

Neuerlicher Rekordzuwachs bei den Krabbelstubengruppen.

OÖ. 2022 wurde das Ziel ausgegeben, Oberösterreich zum Kinderland Nr. 1 zu machen. „Die Fakten bestätigen, dass diese Ambition richtig war: Es gab in den letzten beiden Jahren so viel Zuwachs bei den Krabbelstubenguppen wie nie zuvor. Zudem konnten in diesem Zeitraum 1.715 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Kinderbildung- und betreuung gewonnen werden und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter gesteigert werden“, freut sich LH-Stv. Christine Haberlander (ÖVP). Oberösterreich seisehr gut für die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet, das zweite verpflichtende Kindergartenjahr sei in Oberösterreich praktisch schon jetzt Realität, verweist Haberlander auf die hohe Betreuungsquote (96 Prozent) in diesem Bereich. Nach dem Rekord von 69 neuen Krabbelstubengruppen im Vorjahr wurde heuer wieder ein neuer Höchstwert mit 83 neuen Krabbelstubengruppen erreicht.

© Land OÖ ×

Aktuell besuchen 46.545 Kinder einen Kindergarten. Mit der Reduktion der Gruppengröße von Regelgruppen im Kindergarten auf maximal 22 Kinder ab 1. September 2025 sowie mit einem Einstiegsgehalt von mehr als 3.300 Euro für pädagogische Fachkräfte und 2.600 Euro für pädagogische Assistenzkräfte bei sieben Wochen Urlaub und der Krisensicherheit wird der Beruf immer attraktiver.



Rund 200 Mio. Euro werden aktuell in den Bau von Kindereinrichtungen investiert.

"Trotz mancher Vor­zeige-Gemeinde ist der Weg zum Kinder­land Nr.1 in Ober­österreich noch weit", sagt die Arbeiterkammer OÖ im Rahmen ihres Kinderbetreuungsatlas-Projektes. Das Land OÖ hält dagegen: Fast 90 Prozent der Kindergartenkinder können bis 16 Uhr betreut werden. Von diesem Angebot machen jedoch lediglich 14 % der Eltern auch tatsächlich Gebrauch.