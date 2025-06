Design für neue Regional-Stadbahn Linz präsentiert

Linzer Architektur-Büro „Archinauten“ ging als Sieger des europaweiten Realisierungswettbewerbs hervor.

OÖ. Die neue Regional-Stadtbahn Linz wird das Erscheinungsbild der Landeshauptstadt stark verändern. Um sicherzustellen, dass sich die neuen S-Bahn-Linien S6 und S7 samt den dazugehörigen Bauwerken harmonisch in das bestehende Landschafts- und Stadtbild einfügen, wurde ein europaweiter Realisierungswettbewerb ins Leben gerufen. Neben der architektonischen Gestaltung der neuen Haltestellen, einschließlich des Nahverkehrsknotens Urfahr-Ost und dessen unmittelbare Umgebung, wurde auch das dazugehörige Liniendesign ausgeschrieben. Im Wettbewerb durchgesetzt hat sich das Linzer Architektur-Büro „Archinauten ZT GmbH“. Im Zentrum des Siegerprojekts und damit des zukünftigen Liniendesigns steht eine schlichte, elegante und helle Architektur sowie eine regionale Besonderheit – der Mühlviertler Blaudruck.

© Archinauten ×

Die derzeitigen Planungen sehen insgesamt sieben innerstädtische Haltestellen vor, die mit Dächern mit an Blaudrucke angelehnte Muster und dunklen Stahlsäulen, gestaltet werden sollen: Wildbergstraße,

Nahverkehrsknoten Urfahr-Ost, Freistädter Straße, Auhof/Universität, Hafenstraße, Universitätskliniken und Europaplatz.

Finanzierungszusage trotz knappem Budget

"Die Regional-Stadtbahn Linz ist eminent wichtig, sie macht den Bildungs- und

Wissenschaftsstandort Oberösterreich durch die direkte Anbindung der Johannes Kepler

Universität und der Interdisciplinary Transformation University, kurz IT:U, sowie in weiterer

Folge auch der FH Hagenberg noch attraktiver. Deshalb ist es auch unumgänglich, dass – bei

allem Verständnis für Sparzwänge – der Bund zu seinen Zusagen steht und die Regional

Stadtbahn so rasch wie möglich realisiert wird", sagt LH Thomas Stelzer (ÖVP). "Jeder Euro, den wir

in das Regional-Stadtbahn Projekt investieren, ist eine Investition in die Zukunft", ergänzt

Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FPÖ).

"Der Entwurf des Linzer Architekturbüros Archinauten ZT GmbHverbindet technische Raffinesse mit regionaler Verankerung und schafft damit ein neuesarchitektonisches Wahrzeichen für Linz", sagt Linzer Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ).