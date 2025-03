Dinosaurier-Reiten im Schlossgarten

Beim Ausflug in Dinoland im Innviertel lernt man, wie Dinosaurier lebten, jagten und überlebten.

Kirchdorf/Inn. Ab Samstag, 29. März, sind auf Schloss Katzenberg wieder die Saurier los. Bereits in der vierten Saison hat das Dinoland in Kirchdorf am Inn (Bez. Ried/Innkreis) seinen festen Standort im Schlosspark und ist in den letzten Jahren mit mehreren hunderttausend Gästen ein absoluter Besuchermagnet und eine feste Größe im Freizeitangebot des Innviertels geworden. Die fast 100 ausgestellten Saurier-Stars sind seit der ersten Stunde die Besucherlieblinge, aber auch das Abenteuer-Angebot des großen Familienparks kann sich sehen lassen: Kletter-, Balance- und Krabbel-Parcours, ein Labyrinth, Dinodrom und Dino-Rides, ein Forschercamp und vieles mehr machen aus dem lehrreichen Pfad durch den Schlosspark ein wahres Action-Erlebnis. Neue Dinosaurier bringen erneut frischen Wind in die kommende Saison und ab Mai gibt es eine zusätzliche Überraschungs-Attraktion. Im Sommer wird das Dinoland Katzenberg wieder mit einer XXL-Rutsche zum Badeparadies. Auf das Jahresticket gibt es beim Kauf bis 3. April 10% Frühbucher-Rabatt.