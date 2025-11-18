Ehefrau-Würger: 60-Jähriger in Wels in U-Haft

Der Angreifer zeigte sich geständig.

Gmunden. Ein Ehemann ist Sonntagnachmittag im Bezirk Gmunden auf seine Frau losgegangen und hat sie gewürgt. Der 60-Jährige ließ aber von der 57-Jährigen ab, berichtete die Polizei. Die Angegriffene rief über Notruf die Polizei in Bad Goisern, der Pensionist wurde festgenommen.

Als Motiv für seine Attacke nannte er einen Streit wegen der Scheidung. Der Mann befindet sich in Wels in U-Haft. Die Ehefrau erlitt Kratz- und Schürfwunden im Gesicht sowie am Oberkörper und am Knie.