Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ Pflege Aktuell
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Drei Tage lang wird die Weihnachtsgeschichte gezeigt.
© Showslot

Gewinnspiel

„Eine Weihnachtsgeschichte“: Das Kult-Märchen als Musical in Linz

12.11.25, 13:15
Teilen

Das berühmte Weihnachtsmärchen von Charles Dickens wird als Musical neu inszeniert. 

Linz. Mit „Eine Weihnachtsgeschichte“ kehrt 2025 ein echter Klassiker auf die Bühne zurück. Das Musical nach Charles Dickens’ weltbekanntem Märchen erzählt die Geschichte des geizigen Ebenezer Scrooge, der durch drei Geister die wahre Bedeutung von Weihnachten erkennt.

Mit neuer Musik von Michael Schanze und Texten von Christian Berg entsteht ein zauberhaftes Erlebnis für die ganze Familie. Vom 5. bis 7. Dezember gastiert das Stück in der TipsArena Linz und sorgt mit seiner herzerwärmenden Botschaft für perfekte Weihnachtsstimmung. 

oe24 verlost Tickets. Zum Gewinnen ein Mail mit dem Betreff "Weihnachtsgeschichte" an gewinnen@oe24.at schicken.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden