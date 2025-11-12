„Eine Weihnachtsgeschichte“: Das Kult-Märchen als Musical in Linz

Das berühmte Weihnachtsmärchen von Charles Dickens wird als Musical neu inszeniert.

Linz. Mit „Eine Weihnachtsgeschichte“ kehrt 2025 ein echter Klassiker auf die Bühne zurück. Das Musical nach Charles Dickens’ weltbekanntem Märchen erzählt die Geschichte des geizigen Ebenezer Scrooge, der durch drei Geister die wahre Bedeutung von Weihnachten erkennt.

Mit neuer Musik von Michael Schanze und Texten von Christian Berg entsteht ein zauberhaftes Erlebnis für die ganze Familie. Vom 5. bis 7. Dezember gastiert das Stück in der TipsArena Linz und sorgt mit seiner herzerwärmenden Botschaft für perfekte Weihnachtsstimmung.

