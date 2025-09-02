Alles zu oe24VIP
Citybus Braunau
© ooevv

Ab 16. September

Eine Woche lang gratis Busfahren in Teilen von OÖ

02.09.25, 10:19
Teilen

Auch der Citybus Braunau ist bei dieser Aktion wieder mit dabei. 

. Von 16. bis 22. September findet die Europäische Mobilitätswoche statt. Diese Woche zielt darauf ab, das Bewusstsein für umweltfreundliche Mobilitätsoptionen zu
schärfen und Verhaltensänderungen zu fördern. In ganz Oberösterreich finden dazu verschiedene Aktionen statt, um die Bevölkerung über alternative, umweltfreundliche Fortbewegungsmöglichkeiten zu informieren und zum Ausprobieren einzuladen. Als langjähriger Partner ermöglicht der OÖ Verkehrsverbund
während dieser Woche auch heuer wieder gemeinsam mit seinen Partnergemeinden kostenlose Fahrten mit allen Stadt- und Citybussen (exkl. Linz, Steyr und Wels).

In diesen Gemeinden kann man gratis fahren: Braunau, Vöcklabruck, Attnang-Puchheim, Redlham,
Regau, Traun, Bad Ischl, Gmunden, Ried im Innkreis sowie Thalheim bei Wels.  

"Die kostenlosen Fahrten mit den Stadt- und Citybussen sind ein wichtiger Schritt, um den Öffentlichen Verkehr für alle zugänglich zu machen und die Mobilitätswende voranzutreiben. Wir unterstützen diese Initiative voll und ganz und hoffen, dass viele Menschen die Gelegenheit nutzen werden, den Öffentlichen Verkehr auszuprobieren und langfristig darauf umzusteigen", sagt Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ). 

"Wir hoffen, dass viele diese Gelegenheit nutzen und sich langfristig für den Öffentlichen Verkehr entscheiden. Gemeinsamkönnen wir einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten und die Mobilitätswende vorantreiben", so Klaus Wimmer  Geschäftsführer der OÖ Verkehrsverbund Gesellschaft.

