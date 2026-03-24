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Surace hat ab sofort Matcha-Eis mit Mango-Sauce neu im Sortiment
© Surace

Eisdieler zieht um

Eis-Rochade auf der Linzer Promenade

24.03.26, 09:54
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Der Eisdieler ist für schwarze Tüten und ausgefallene Sorten bekannt. 

Linz. Der Eisdieler zieht von der Promenade 9 auf die gegenüberliegende Straßenseite in der Promenade 10 - in die Nachbarschaft von Café Traxlmayr und Dantendorfer. Im Vorjahr hat man für drei Kugeln Spezialeis von Holländer Jürgen Bleij 13,50 Euro bezahlt. Auf Instagram wurde mit dem Standortwechsel auch die neue Ausrichtung "Reduzierung aufs Wesentliche" bekannt gegeben. 

Am ehemaligen Eisdieler-Standort wird der Platzhirsch Surace einziehen. Im kleinen Surace-Salon auf der Promenade 3 werden mittlerweile Aloha-Pokebowls verkauft. Beiden ist heuer schon viel Geschäft entgangen: Beim Eis-Greissler auf der Spittelwiese bilden sich schon wieder regelmäßig Warteschlangen. Die Preise wurden hier mit 2,20 Euro pro Kugel im Vergleich zum Vorjahr nicht erhöht.

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