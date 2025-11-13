Elch Emil lockt auf diesen Weihnachtsmarkt

Rund 800.000 LED-Lichtpunkte und 70 Kilometer Lichterketten sorgen in Wels für die festliche Atmosphäre.

Steyr/Wels/Schallerbach. Die Welser Weihnachtswelt öffnet morgen auf dem Stadtplatz und im Pollheimerpark und bietet eine Vielzahl von Attraktionen. Bis 24. Dezember verwandelt sich der Stadtplatz in eine festliche Umgebung mit neu renovierten Almhütten. Auch heuer wird der Welser Lichterpfad die Innenstadt rund um die Welser Weihnachtswelt erleuchten – es gibt mit "Elch Emil" eine neue prominente Figur. Seit seiner langen Reise ist Emil kräftig gewachsen: 430 Zentimeter hoch und 367 Kilo schwer, trägt er nun über 25.000 LED-Punkte auf seinem Fell und kann im Pollheimerpark "gestreichelt" werden.

Das Christkindl höchstpersönlich läutet morgen gemeinsam mit dem Steyrer Bürgermeister Markus Vogl die Weihnachtszeit ein: Bei der Eröffnung des Steyrer Christkindlmarktes an der Promenadenallee um 17 Uhr und des Adventdorfes in der Altstadt um 18 Uhr gibt die Weihnachtsbotin gleich zwei Mal ihren Prolog zum Besten.

An der Promenadenallee bieten zahlreiche Steyrer Vereine immer von Freitag bis Sonntag Schmankerl an – von den beliebten Erdäpfelspiralen bis zu Crêpes. Ein kleiner Vergnügungspark zieht besonders Familien mit Kindern an. Von Zeit zu Zeit schaut sogar das Christkindl vorbei und liest immer sonntags Märchen vor. Im Adventdorf auf dem Stadtplatz lodert täglich das Feuer beim Brunnen und sorgt für eine warme, einladende Atmosphäre.

© Stadt Steyr

Linzer Märkte öffnen kommendes Wochenende

Die Winterwelt in Bad Schallerbach hat auch bereits geöffnet. Die Linzer Christkindlmärkte öffnen dann am 22. November.