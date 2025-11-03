Entflohener Häftling bei Verkehrskontrolle geschnappt

Wollte zu Fuß flüchten.

Eine Fahrzeugkontrolle ist einem im Juli von einem Freigang nicht zurückgekehrten Häftling der Justizanstalt Ried am Sonntag zum Verhängnis geworden.

Von Polizei angehalten

Als ihn die Polizei im Bezirk Steyr-Land anhielt, stieg er aus und lief davon.

Im Zuge einer Fahndung wurde er geschnappt und - da er sich weigerte seine Identität preiszugeben - festgenommen. Wie sich dann herausstellte, hatte er nicht nur keinen Führerschein, sondern wurde auch gesucht, berichtete die Polizei.