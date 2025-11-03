Entflohener Häftling bei Verkehrskontrolle geschnappt

Wollte zu Fuß flüchten.
Eine Fahrzeugkontrolle ist einem im Juli von einem Freigang nicht zurückgekehrten Häftling der Justizanstalt Ried am Sonntag zum Verhängnis geworden.
- Drei von Hamas übergebene Geisel-Leichen identifiziert
- Billig-Flieger rechnet mit über 200 Millionen Fluggästen
- Nach Unfall: Mega-Stau legt aktuell Wiener Berufsverkehr lahm
Von Polizei angehalten
Als ihn die Polizei im Bezirk Steyr-Land anhielt, stieg er aus und lief davon.
Wollte zu Fuß flüchten
Im Zuge einer Fahndung wurde er geschnappt und - da er sich weigerte seine Identität preiszugeben - festgenommen. Wie sich dann herausstellte, hatte er nicht nur keinen Führerschein, sondern wurde auch gesucht, berichtete die Polizei.