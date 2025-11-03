Alles zu oe24VIP
  oe24.at
  Inland
  Chronik
  Wien
Stau ist für die FPÖ bereits vorprogrammiert.

A23

Nach Unfall: Mega-Stau legt aktuell Wiener Berufsverkehr lahm

03.11.25, 07:45
Nach einem Unfall liegt der Wiener Berufsverkehr lahm, und es kommt schon jetzt zu Verzögerungen von über einer Stunde. 

Auf der A23, Südosttangente, Richtung Hirschstetten, zwischen Inzersdorf-Süd und Knoten Kaisermühlen, kommt es zu einem Stau und bis zu 70 Min. Zeitverlust. 

Auch hier geht nichts mehr

Wegen des Unfalls und der chaotischen Verkehrssituation gibt es auch Stau auf Schwechat zurück.

Bis zu 40 Minuten Zeitverlust 

Betroffen sind die A4, Ost-Autobahn, Richtung Wien/Tangente, zwischen Flughafen Wien-Schwechat und dem Knoten Prater. Es ist mit bis zu 40 Minuten Zeitverlust zu rechnen. 

Unfallstelle geräumt: Weiter Verspätung 

Die Unfallstelle der A23 konnte mittlerweile geräumt werden, allerdings staut es sich noch immer, und es ist mit einem Zeitverlust von rund einer Stunde zu rechnen.

