Nach Unfall: Mega-Stau legt aktuell Wiener Berufsverkehr lahm

Nach einem Unfall liegt der Wiener Berufsverkehr lahm, und es kommt schon jetzt zu Verzögerungen von über einer Stunde.

Auf der A23, Südosttangente, Richtung Hirschstetten, zwischen Inzersdorf-Süd und Knoten Kaisermühlen, kommt es zu einem Stau und bis zu 70 Min. Zeitverlust.

Auch hier geht nichts mehr

Wegen des Unfalls und der chaotischen Verkehrssituation gibt es auch Stau auf Schwechat zurück.

Bis zu 40 Minuten Zeitverlust

Betroffen sind die A4, Ost-Autobahn, Richtung Wien/Tangente, zwischen Flughafen Wien-Schwechat und dem Knoten Prater. Es ist mit bis zu 40 Minuten Zeitverlust zu rechnen.

Unfallstelle geräumt: Weiter Verspätung

Die Unfallstelle der A23 konnte mittlerweile geräumt werden, allerdings staut es sich noch immer, und es ist mit einem Zeitverlust von rund einer Stunde zu rechnen.