Ersatzubusse statt Bim in Linz

Opfer zerstückelt: Erstes Foto vom Dreifach-Killer von Zwiesel Während mehr und mehr Horror-Details vom Tatort in Bayern bekannt werden, wurde der in Linz am Sonntag aufgegriffene mutmaßliche Dreifach-Mörder von Zwiesel - der Slowake Martin L. - auf die Psychiatrie in OÖ überstellt. Jetzt ist ein erstes Foto des Stückel-Killers aufgetaucht.