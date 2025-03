Fachhochschule OÖ mit Forschungs-Rekordjahr

FH OÖ forscht mit FACC an Passagierflugzeugen der nächsten Generation.

OÖ. „Die FH Oberösterreich stärkt die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts OÖ nicht nur durch hochqualifizierte Fachkräfte, sondern auch durch innovative Forschungsergebnisse. Die anwendungsorientierte Forschung der FH OÖ ist für den Innovationsvorsprung unseres Bundeslandes von zentraler Bedeutung“, sagt Wirtschafts- und Forschungs-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP). Von den Forschungsleistungen der FH OÖ profitieren über 600 Unternehmen und Institutionen aus Wirtschaft und Gesellschaft, etwa 60 Prozent davon sind kleinere und mittlere Unternehmen (KMU). 2024 wurden 553 wissenschaftliche Publikationen in (inter)nationalen Fachzeitschriften, Büchern oder auf wissenschaftlichen Konferenzen veröffentlicht, 335 davon sind auf Scopus gelistet, einer renommierten wissenschaftlichen Datenbank.

12 Forschungsprojekte mit FACC

In Oberösterreichs Betrieben spielen insbesondere Nachhaltigkeit und Digitalisierung eine immer wichtigere Rolle im Unternehmen und in den Geschäftsmodellen. Als eine der Technologieführerinnen im Luftfahrt-Bereich nimmt die FACC AG bereits seit Jahren eine Vorreiterrolle im Bereich nachhaltige und effiziente Mobilität ein. Forschungskooperationen, wie sie zwischen der FH OÖ und FACC bestehen, bilden die Grundlage für die Weiterentwicklung und Anwendung innovativer Prozesse und Produkte in der Mobilität der Zukunft. In den letzten fünf Jahren konnte die FH Oberösterreich bzw. TCKT (100%ige Tochter der FH OÖ) und FACC AG gemeinsam an 12 Forschungsprojekten mit einer Gesamtprojektsumme von über 13 Mio.€ arbeiten. Innovativer Leichtbau mit faserverstärkten Kunststoffen, Nachhaltigkeit, Künstliche Intelligenz und neue Methoden im Bereich zerstörungsfreie Materialprüfung stehen dabei im Zentrum.